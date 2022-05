Primeiro Bolsonaro, depois Fux: a agenda cheia do chefe das Forças Armadas

A agenda do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, está movimentada nesta terça-feira, 3. Ele se encontrou agora há pouco, por volta das 13h, com o presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma reunião no Palácio do Planalto para a qual levou todos os comandantes militares.

Depois, às 17h, o comandante das Forças Armadas vai se encontrar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Antes, às 15h, o magistrado se reúne com o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O tema do encontro dos militares com Bolsonaro não foi divulgado. Nas suas redes sociais, o Ministério da Defesa se limitou a informar que foram tratados “assuntos de interesse da Defesa nacional”.

Os encontros de Pacheco com Fux e de Fux com o ministro da Defesa também não tiveram a pauta divulgada, mas eles ocorrem em meio à crise instaurada pelo presidente Bolsonaro, que concedeu indulto ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado pelo STF, e voltou a colocar em dúvida o sistema eleitoral, para o qual pediu intervenção das Forças Armadas.

Antes dos dois encontros, na segunda-feira, 2, o ministro da Defesa teve duas reuniões em sua agenda: uma com o Alto Comando do Exército e outra com o general Laerte de Souza Santos, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas.