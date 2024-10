Primeira agenda de Lula no segundo turno deverá ser em Fortaleza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá participar, no próximo sábado, 12, em Fortaleza, de um ato de campanha de Evandro Leitão (PT), que concorre à prefeitura do município. Será a primeira agenda de Lula em apoio a um candidato neste segundo turno. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e confirmada por Leitão, durante discurso a apoiadores após o resultado da votação deste domingo.

Lula deverá desembarcar na capital cearense na próxima sexta-feira, 11, para cumprir agendas institucionais. Vai participar de cerimônias de entregas de casas do programa Minha Casa Minha Vida e ônibus escolares viabilizados pelo MEC. O presidente deverá estender a estadia na cidade e, no sábado, é esperado pela campanha petista para desfilar em carro aberto ao lado de Leitão.

O reforço do presidente à campanha petista era esperado no primeiro turno, mas não aconteceu. Lula só participou da convenção que confirmou o nome de Leitão como candidato, no início de agosto. A participação vai ocorrer após o resultado das urnas que colocou Leitão no segundo turno contra o deputado federal André Fernandes (PL).

Fortaleza é considerada prioridade para o PT. É a capital mais populosa do Nordeste, região considerada reduto do partido. Neste segundo turno, é uma das duas capitais a refletir a polarização política nacional e ter uma disputa direta entre um candidato apoiado por Lula e outro por Jair Bolsonaro — a outra é Cuiabá, onde o petista Lúdio Cabral enfrenta Abílio Brunini (PL). O ex-presidente também é esperado pela campanha de André Fernandes, mas ainda não há nada confirmado.

No resultado eleitoral de domingo, André Fernandes ficou em primeiro com 562.305 votos, o equivalente a 40,20%. Já Evandro Leitão teve 480.174 votos (34,33%). Eles desbancaram dois fortes concorrentes na disputa: o atual prefeito José Sarto (PDT), o primeiro da história da cidade a não seguir para o segundo turno, e Capitão Wagner (União Brasil).

A articulação agora é pela busca de apoio dos demais concorrentes da disputa e de outras lideranças do município. O apoio de Sarto, que teve 11,75% dos votos, é esperado pela campanha de Leitão, mas o prefeito sequer se manifestou sobre o resultado eleitoral. Capitão Wagner, votado por 11,4% dos eleitores neste domingo, também não fez pronunciamento, e seu apoio é esperado pelos dois concorrentes. O senador Eduardo Girão (Novo), que teve 1,06% dos votos, já anunciou apoio a Fernandes. Técio Nunes, do PSOL (0,64% dos votos), e George Lima, do Solidariedade (0,49%), declararam apoio a Leitão.