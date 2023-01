Presidente dos EUA condena ato terrorista no Brasil: ‘Ataque à democracia’

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden se manifestou, na noite deste domingo, 8, a respeito dos atos terroristas e de vandalismo promovidos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília.

O mandatário prestou solidariedade ao povo brasileiro e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e classificou a ação como um atentado contra a democracia.

“Condeno o ataque à democracia e à transição pacífica de poder no Brasil. As instituições democráticas brasileiras têm nosso inteiro apoio e a vontade do povo brasileiro não pode ser subestimada. Espero continuar trabalhando com o presidente Lula”, publicou Biden nas redes sociais.

Em janeiro de 2021, a capital norte-americana Washington foi palco de protestos semelhantes — e que acredita-se terem sido “modelo” para os atos brasileiros. Descontentes com a vitória de Biden, que derrotou o então presidente Donald Trump, simpatizantes do republicano invadiram e depredaram o Capitólio, sede do Congresso americano. A resposta do Judiciário foi dura — até hoje, mais de 900 pessoas já foram presas por ligações com o atentado.