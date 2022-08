Presidenciáveis iniciam campanha de olho nos maiores colégios eleitorais

Na largada da corrida presidencial de 2022, os principais candidatos ao Palácio do Planalto focarão as primeiras agendas de campanha nos dois maiores colégios eleitorais do Brasil: São Paulo e Minas Gerais, que somam 51 milhões de eleitores, cerca de um terço do total de votos no país. A campanha começa oficialmente nesta terça-feira, 16, quando os candidatos poderão começar a pedir votos.

Líder nas pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitará na tarde desta terça a fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, seu berço político. Lula deve participar de panfletagem na porta da fábrica. O petista também fará um comício em Belo Horizonte na quinta-feira, 18, e outro no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, no sábado, 20.

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que aparece em segundo lugar na corrida ao Planalto, dará largada na campanha com motociata e comício em Juiz de Fora (MG), cidade escolhida simbolicamente por ter sido o local onde ele foi esfaqueado durante a campanha de 2018.

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT), terceiro colocado nas pesquisas, tem duas caminhadas marcadas em São Paulo nesta terça: às 7h em Guaianases, Zona Leste paulistana, e às 14h no Jabaquara, Zona Sul. O pedetista fará corpo a corpo com eleitores para falar de suas propostas para um programa de renda mínima.

Já a agenda da senadora Simone Tebet (MDB-MS), que aparece em quarto lugar nos levantamentos eleitorais, inclui para esta terça, por enquanto, ida a Brasília para a posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Lula e Bolsonaro também indicam que participarão da cerimônia, às 19h, enquanto Ciro não deve comparecer.

Nesta segunda, 15, a emedebista está em São Paulo, onde se encontrou de manhã com líderes do Instituto Para o Desenvolvimento do Varejo (IDV) e terá, à tarde, reuniões de coordenação de campanha e a apresentação de seu plano de governo, seguida por uma coletiva, em um hotel nos Jardins. Às 19h30, ela participará do encontro “Mulheres na Política com Simone Tebet”, em um clube na Avenida Paulista.