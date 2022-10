Prefeitos aliados de Rodrigo Garcia entram na mira de Lula e de Alckmin

Atualizado em 3 out 2022, 18h11 - Publicado em 3 out 2022, 17h56

Diante de um segundo turno que promete ser acirrado contra Jair Bolsonaro (PL), aliados de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já se movimentam para abrir o leque de alianças do petista em São Paulo, maior colégio eleitoral do país e estado-chave para o ex-presidente captar votos. A ofensiva pretende se estender à alavancagem do candidato ao governo do estado, Fernando Haddad (PT) — que, contrariando pesquisas, foi para o segundo turno atrás de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Segundo pessoas próximas, o ex-governador Márcio França (PSB) já telefonou para o atual chefe do estado, Rodrigo Garcia (PSDB) — derrotado no primeiro turno — e propôs uma bandeira branca ao tucanato paulista em uma eventual gestão Haddad.

Garcia tem uma valiosa interlocução com prefeitos do interior do estado e a ideia do PT é usar dessa influência — combinada à atuação de Geraldo Alckmin (PSB) — para alavancar as campanhas tanto de Lula quanto de Haddad. Membros do núcleo duro da campanha admitem que serão prioridade nas próximas quatro semanas os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Apenas em São Paulo — que concentra mais de um em cada cinco brasileiros —, Bolsonaro arrematou 516 das 645 cidades, com 47,71% dos votos no estado. Lula teve 129 municípios paulistas, com 40,89% da preferência dos eleitores. O petista venceu na capital paulista, a mais populosa do país.

Continua após a publicidade