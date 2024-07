Prefeito é franco favorito em repetição de duelo com o PT em Vitória

Às vésperas das eleições municipais de 2024, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), é o favorito do eleitorado para permanecer na chefia do Executivo na capital capixaba. Segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 3, o atual mandatário lidera a corrida às urnas com 48,1% das intenções de voto.

Em segundo lugar, com desvantagem considerável, aparece o ex-prefeito e deputado estadual João Coser (PT), com 17,6% do eleitorado. O cenário que se desenha é praticamente o mesmo do levantamento anterior, divulgado em maio, quando o prefeito e o petista mantinham, respectivamente, 47,1% e 17% da preferência do eleitorado.

Se o quadro ficar estável pelos próximos meses, a capital do Espírito Santo caminha para uma repetição do segundo turno realizado nas últimas eleições municipais, em 2020. Na ocasião, o primeiro turno foi bem mais acirrado — Pazolini ficou com 30,9% dos votos e Coser com 21,8% –, mas o atual prefeito venceu a segunda rodada por 58,5% contra 41,5% do petista.

Invasão a hospital

Em 2020, no auge da pandemia da Covid-19, Lorenzo Pazolini atuava pelo segundo ano como deputado estadual no Espírito Santo. O ex-delegado da Polícia Civil ganhou notoriedade em junho como um dos cinco parlamentares da Assembleia Legislativa capixaba que invadiram o Hospital Estadual Dório Silva, na capital, incitados pelo então presidente Jair Bolsonaro, que havia pedido aos apoiadores que filmassem evidências de superlotação dos leitos em razão do coronavírus.

A despeito do ocorrido, Pazolini tentou se descolar do bolsonarismo na reta das eleições municipais daquele ano e negou ser candidato do presidente, declarando também que não se identificava como alinhado ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva — posição que ainda sustenta.

Já o pré-candidato abertamente aliado de Bolsonaro, Capitão Assumção (PL), aparece com 8,1% na pesquisa, tecnicamente empatado na margem de erro com o ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo (PSDB), que tem 7,4% das intenções de voto, e a deputada estadual Camila Valadão (PSOL), com 5%. Desde março, Assumção está em liberdade provisória após ter sido preso no mês anterior, a pedido do Ministério Público do Espírito Santo e por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por acusações de praticar atos antidemocráticos.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores entre os dias 28 de junho e 02 de julho de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.