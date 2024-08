Prefeito é favorito para reeleição ao quarto mandato em Ilhabela (SP)

Às vésperas do primeiro turno das eleições municipais de 2024, o prefeito de Ilhabela (SP), Toninho Colucci (PL), lidera com folga a disputa eleitoral no município litorâneo. O atual mandatário conta hoje com 48,4% das intenções de voto, segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira, 28, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Na segunda posição, com ampla desvantagem em relação a Colucci, aparece o ex-prefeito Manoel Marcos (PSD), com 26,9% do eleitorado. Em seguida, surgem a vereadora Diana Almeida (Podemos), com 9%; a enfermeira Juliana Louro (União Brasil), com 1,6%; e o empresário Ronaldo Mariano (PMB), com 0,4%. Dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais, os dois últimos nomes estão tecnicamente empatados.

Não há possibilidade de segundo turno em Ilhabela, uma vez que o município contabiliza menos de 200 mil eleitores registrados.

Quarto mandato

Caso a simulação do Paraná Pesquisas se concretize nas urnas, Toninho Colucci exercerá seu quarto mandato à frente da prefeitura de Ilhabela. Antes de ser eleito para a atual gestão pelo PL, em 2020, o atual mandatário chefiou o Executivo do município por oito anos entre 2009 e 2016, todos pelo PPS (atual Cidadania).

Continua após a publicidade

Em 2023, Colucci chegou a ser condenado por improbidade administrativa em segunda instância, em julgamento que avaliava a contratação irregular de servidores da prefeitura durante seus anos iniciais de gestão, e perdeu os direitos políticos por três anos. No entanto, a decisão foi revertida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e o processo voltou a tramitar no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), permitindo que o prefeito mantivesse o cargo e disputasse a reeleição.

Apesar dos entreveros na Justiça, o prefeito desfruta de alta popularidade em Ilhabela. Segundo o levantamento publicado nesta quarta-feira, a atual gestão de Colucci tem 70% de aprovação e 26,6% de rejeição entre o eleitorado.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 700 eleitores em Ilhabela entre os dias 23 e 26 de agosto de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais.