Prefeito do PL lidera corrida por reeleição em cidade da Grande São Paulo

O prefeito Gilmar Lagoinha (PL) é favorito a obter mais um mandato em Caieiras, cidade de 102 mil habitantes na Grande São Paulo, segundo levantamento feito entre os dias 29 de junho e 4 de julho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta sexta-feira, 5.

De acordo a pesquisa, Lagoinha tem 49,3% das intenções de voto, seguido pela vereadora Josie Dartora (União Brasil), com 21,9%, e pelo ex-prefeito Roberto Hamamoto (PSD), com 15,0% — Dartora e Hamamoto estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro de 4,3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre os entrevistados, 7,6% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 6,3% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 540 eleitores na cidade.

Rejeição

Segundo a pesquisa, Hamamoto tem a maior rejeição do eleitorado: 48,3% disseram que não votariam de jeito nenhum no ex-prefeito. Já Dartora é rejeitada por 35,4% do eleitorado, e o atual prefeito, por 26,7%.