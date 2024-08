Prefeito do MDB é amplo favorito à reeleição em Paraíso do Tocantins

Às vésperas das eleições municipais de 2024, a cidade de Paraíso do Tocantins (TO) possui um claro favorito para chefiar o Executivo pelos próximos quatro anos. O prefeito Celso Morais (MDB) conta com 73% das intenções de voto no município, segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira, 30, pelo instituto Paraná Pesquisas.

O atual mandatário tem apenas um rival na corrida pela prefeitura: o ex-deputado federal Osires Damaso (Republicanos), candidato apoiado pelo governador tocantinense Wanderlei Barbosa (Republicanos), que aparece com 15% do apoio do eleitorado na pesquisa publicada hoje. Os votos brancos e nulos somam 6,2%, enquanto 5,8% dos entrevistados não sabem em quem vão votar ou preferiram não responder.

Com aprovação de 85,4% de sua gestão à frente da prefeitura de Paraíso do Tocantins, Morais desfruta de alta popularidade entre o eleitorado local. O apoio à administração estadual de Barbosa também é amplo, com 71,6% de avaliações positivas e 23,2% de negativas no município. Por outro lado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva amarga uma rejeição de 67,2% na cidade, com 28,8% de aceitação de seu terceiro mandato presidencial.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 500 eleitores em Paraíso do Tocantins entre os dias 26 e 29 de agosto de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 4,5 pontos percentuais para mais ou para menos.