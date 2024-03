Prefeito de São Paulo ainda descarta estado de emergência na cidade

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), descartou seguir o governo paulista e decretar também na capital estado de emergência em função da alta de casos de dengue. “Não é necessário, por enquanto”, disse Nunes a VEJA nesta terça, 5. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade contabiliza hoje 209 casos por 100 mil habitantes. “Isso representa metade da taxa registrada no estado e um terço do índice nacional”, explica o prefeito.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decretou estado de emergência por epidemia de dengue na manhã desta terça-feira, 5. A decisão foi anunciada durante reunião do Centro de Operações de Emergências (COE), que é comandado pela Secretaria de Estado da Saúde e tem a função de monitorar a proliferação do vírus transmitido pelo Aedes Aegypti. Dados desta segunda, 4, mostram que o estado já soma 355.518 casos de dengue, entre confirmados e prováveis, e investiga outros 79.000. Foram registrados 31 óbitos e 122 mortes estão em investigação.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece que taxas de incidência de 300 casos por 100 mil habitantes indicam que o quadro da doença é epidêmico. No caso da dengue em São Paulo, segundo dados do Ministério da Saúde, o coeficiente está em 489,9.

Na capital, são 31.173 casos, com duas mortes confirmadas e outras 30 em investigação.

Continua após a publicidade

De acordo com a prefeitura, a maioria dos casos se concentra em seis bairros: Jaguara, São Domingos, Jaçanã, Vila Leopoldina, Itaquera e Anhanguera.

Nunes deu início hoje ao uso de drones, capazes de localizar e eliminar focos do mosquito da dengue com larvicida. Segundo o prefeito, a cidade passa a ser pioneira nesse tipo de tecnologia, considerada fundamental para atendimento em locais onde os agentes de saúde não conseguem acessar, como telhados e outros pontos com acúmulo de objetos em terrenos baldios.

São cinco equipamentos do tipo, que vão se somar a outros 26 drones já em uso para o monitoramento de imóveis e terrenos com possíveis focos do mosquito da dengue, por meio de parceria com a Guarda Civil Metropolitana (GCM).