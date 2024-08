Prefeito aliado de Kassab é favorito à reeleição em Mogi Guaçu

Às vésperas das eleições municipais de 2024, a cidade de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, tem um favorito claro na disputa pelo Executivo. O atual prefeito, Rodrigo Falsetti (PSD), lidera a corrida com 61,4% das intenções de voto, segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira, 22, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Aliado do presidente nacional do PSD e atual secretário estadual de Governo de São Paulo, Gilberto Kassab, Falsetti tem ampla vantagem sobre o ex-prefeito Walter Caveanha (PSB), que soma 12,7% do eleitorado, e o médico José Luiz Nora (PL), com 10%. Dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados em segundo lugar. Na terceira posição aparece o advogado e sindicalista Miro Sutério (Solidariedade), com 2,3%.

Não há possibilidade de segundo turno em Mogi Guaçu, uma vez que o município paulista conta com menos de 200 mil eleitores registrados. De acordo com a pesquisa, os votos brancos e nulos totalizam 8,6% do eleitorado, e outros 5% dos participantes não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.

Prefeito e Tarcísio em alta, Lula em baixa

Ainda de acordo com o estudo publicado nesta quinta-feira, o prefeito Falsetti tem a seu favor a ampla aprovação por parte do eleitorado guaçuano. Chega a 77,7% a parcela de entrevistados que dizem aprovar sua gestão à frente do Executivo municipal, contra 19,3% que rejeitam o atual mandatário.

Continua após a publicidade

Um grau semelhante de popularidade é compartilhado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que é bem-avaliado por 75,3% dos eleitores locais e mal-visto por outros 21,6%. O mesmo apoio, porém, não pode ser celebrado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que contabiliza 64,3% de rejeição e 32,3% de aceitação dos guaçuanos em seu terceiro mandato à frente do Palácio do Planalto.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 700 eleitores em Mogi Guaçu entre os dias 18 e 21 de agosto de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos.