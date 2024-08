PR: Ratinho Jr. bate Lula em corrida ao Planalto, mas perde para Bolsonaro

Ainda faltam mais de dois anos para as eleições presidenciais, mas já há vários nomes que despontam como potenciais candidatos para a corrida ao Palácio do Planalto. Um deles é o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), que, ao lado dos colegas Tarcísio de Freitas (São Paulo), Ronaldo Caiado (Goiás) e Romeu Zema (Minas Gerais), é frequentemente citado como uma alternativa de centro-direita para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deverá tentar a reeleição.

Levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta segunda-feira, 12, mostra que ao menos em seu estado, ele tem grande potencial. De acordo com a sondagem, realizada exclusivamente com eleitores paranaenses, em um dos cenários, Ratinho Jr. teria 46,2% das intenções de voto em um primeiro turno contra Lula, que ficaria com 22,3% do eleitorado.

Na sequência, aparece o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT), com 6,6%. Depois, vêm os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União), com 3,8%; do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), com 2,9%; e do Pará, Helder Barbalho (MDB), com 1,0% — os três tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre os entrevistados, 11,3% disseram que votariam em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,9% não souberam ou não responderam.

Duelo com Bolsonaro

O panorama muda bastante, porém, se incluída uma candidatura de Jair Bolsonaro na simulação — ele está inelegível segundo a Justiça Eleitoral. Neste caso, o ex-presidente ficaria com 42% dos votos no primeiro turno, enquanto Lula e Ratinho ficariam em empate técnico na vice-liderança com, respectivamente, 21,5% e 18,8% da preferência do eleitorado.

Continua após a publicidade

Depois, aparecem Ciro Gomes (4,5%), Eduardo Leite (2,1%), Ronaldo Caiado (1,1%) e Helder Barbalho (0,7%). Entre os entrevistados neste cenário, 5,2% disseram que votariam em branco, nulo ou nenhum, enquanto 4,0% não souberam ou não responderam.

Lula em baixa no Paraná

A pesquisa publicada hoje indica que Ratinho, atualmente no sexto ano consecutivo de mandato, desfruta de uma considerável maioria na aprovação em seu estado. Três em cada quatro eleitores paranaenses (76,8%) têm avaliação positiva de sua gestão, enquanto 19,8% desaprovam o Executivo estadual.

A mesma popularidade não pode ser celebrada por Lula, que amarga uma alta desaprovação à sua presidência no Paraná. De acordo com o levantamento, o governo federal é aprovado por 35,5% dos entrevistados e rejeitado por 60,9% dos paranaenses.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.508 eleitores em 64 municípios paranaenses entre os dias 1º e 4 de agosto. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.