PP repassa R$ 1,1 milhão de um bilionário à campanha de Arthur Lira

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) não tem do que reclamar quanto ao caixa de sua campanha à reeleição. Depois de receber 2 milhões de reais do PP em recursos do fundo eleitoral, Lira também poderá gastar mais 1,15 milhão de reais que o partido repassou à sua campanha no último dia 14.

Ao contrário do primeiro repasse, no entanto, este montante não é parte da fatia de dinheiro público a que o PP tem direito nos fundos eleitoral e partidário. O doador originário da bolada é o bilionário Rubens Ometto, controlador da Cosan, maior processadora de cana-de-açúcar do mundo e 19º homem mais rico do Brasil, com uma fortuna estimada pela revista Forbes em 14,5 bilhões de reais.

Campeão de doações eleitorais em 2022 até agora, assim como já foi nas eleições de 2020 e 2018, Ometto aparece na prestação de contas do PP como responsável por repasses de 6 milhões de reais à sigla. Ele também lidera o ranking de doadores eleitorais, com 5,7 milhões de reais desembolsados a candidatos e outros partidos.

Com os 3,15 milhões de reais disponíveis em seu caixa eleitoral, Arthur Lira está a apenas 26.000 reais de alcançar os 3,17 milhões de reais correspondentes ao teto de gastos para as campanhas a deputado federal. A prestação de contas do presidente da Câmara à Justiça Eleitoral informou até o momento 1,8 milhão de reais em despesas.

