‘Postura traiçoeira’ não será esquecida, dizem policiais ao governo Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desagradou policiais ao vetar trechos da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis nesta sexta-feira, 24. Sindicatos e entidades que representam a categoria divulgaram uma nota em que acusam o governo de traição.

Lula sancionou o texto, mas vetou trechos considerados importantes para os agentes, como aposentadoria integral, carga horária máxima de 40 horas semanais, pagamento de indenizações por insalubridade, ajuda de custo quando houver remoção para outra cidade, além de licença-gestante, licença-maternidade e licença-paternidade. O governo alegou inconstitucionalidade e “interferência indevida na organização político-administrativa do ente federado”.

No comunicado, as entidades manifestaram o “mais extremo repúdio, revolta, decepção, perplexidade e indignação” com os vetos. “Apesar de meses de diálogo continuo e respeitoso, acaba por prevalecer uma posição política antagônica a tudo que fora acordado e uma literal traição às entidades de classe, aos congressistas, à categoria de policiais civis do Brasil e a toda sociedade brasileira”, afirmam.

Os policiais também criticaram a “intransigência” do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do advogado-geral da União, Jorge Messias, que também assinam os vetos. “Informamos que tal postura traiçoeira e contraditória do governo Lula não ficará esquecida”, dizem. Por fim, os sindicatos informaram que vão pressionar pela derrubada dos vetos no Congresso, chamados de “vergonhosos e humilhantes”.