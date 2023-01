Postura de Dino sobre investigações preocupa policiais federais

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Integrantes da Polícia Federal receberam bem as mudanças feitas pelo novo governo na corporação, como a nomeação de Andrei Rodrigues para diretor-geral e a troca dos superintendentes estaduais, mas se preocupam com a postura do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, sobre investigações em andamento.

Policiais federais ouvidos por VEJA afirmaram que as manifestações de Dino sobre o rumo de investigações causam estranheza e que comentários e atualizações sobre inquéritos devem ser feitos apenas pelos delegados responsáveis. Os servidores avaliam que a postura do ministro pode sinalizar interferência política e prejudicar a independência da PF.

“A gente tem que tomar cuidado com um ‘aparelhamento do bem’. Atualmente existe um ‘aparelhamento do mal’, feito por Bolsonaro, mas temos que evitar qualquer tipo de aparelhamento”, disse um delegado que preferiu não se identificar.

Na semana passada, Dino informou que a PF pediria a prisão de mais golpistas que participaram dos atos terroristas em Brasília e que a corporação já havia identificado os financiadores das manifestações. Ele também comentou que ainda não havia elementos suficientes para abrir uma investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro pela minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.