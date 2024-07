Porto Velho: ex-deputada Mariana Carvalho lidera disputa pela prefeitura

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho e Isabella Alonso Panho. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil) lidera a corrida pela prefeitura de Porto Velho (Rondônia), segundo levantamento feito entre os dias 12 e 14 de julho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta segunda-feira, 15.

De acordo com a pesquisa, no principal cenário, ela tem 40,3% das intenções de voto, bem à frente do segundo colocado, o também ex-deputado federal Léo Moraes (Podemos), que tem 20,4% — a margem de erro é de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência aparece um pelotão com oito pré-candidatos, todos distantes dos dois primeiros. O mais bem colocado numericamente é o advogado Vinicius Miguel (PSB), com 5,8%. Os demais têm menos de quatro pontos percentuais.

Entre os entrevistados, 10,4% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 9,0% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 710 eleitores.

Aprovação

Mariana Carvalho é apoiada pelo prefeito Hildon Chaves (União Brasil), que está no segundo mandato e não pode mais disputar a reeleição. Segundo o levantamento, a gestão dele é aprovada por 76,3% dos eleitores de Porto Velho e desaprovada por 18,5% — outros 5,2% não souberam ou não responderam.

De acordo com a pesquisa, 27,3% dos eleitores disseram que poderiam votar em um candidato apoiado por Hildon Chaves, enquanto 44,6% afirmaram que poderiam votar. Outros 22,8% declararam que jamais votariam em um nome apoiado pelo prefeito, enquanto 5,2% não souberam ou não responderam,