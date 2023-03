Porto Alegre: Melo bate petismo e bolsonarismo e lidera corrida para 2024

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), lidera a disputa pela reeleição superando os candidatos do petismo e do bolsonarismo na capital gaúcha, segundo levantamento feito entre os dias 22 e 26 de março pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 28.

De acordo com a pesquisa, no principal cenário, Melo tem 31,8% das intenções de voto, sendo seguido de longe pelo ex-deputado estadual Edegar Pretto (PT), que tem 14,4%, e pelo ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL), que aparece com 8,3% — considerando a margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, Pretto e Lorenzoni estão empatados tecnicamente.

Na sequência aparecem a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT), com 6,2%; os ex-prefeitos José Fortunati (União), com 6,2%, e Nelson Marchezan Jr. (PSDB), com 6,1%.

Depois, vêm o vereador Pedro Ruas (PSOL), com 5,6%; a vereadora Nádia Gerhart (PP), com 3,5%; o deputado estadual Felipe Camozzato (Novo), com 2,4%; o deputado federal Coronel Zucco (Republicanos), com 1,9%; e o ex-deputado federal Beto Albuquerque (PSB), com 1,7%.

Nesse cenário, 7,9% afirmam que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 3,5% disseram que não sabem ou não responderam. A pesquisa ouviu 806 eleitores em Porto Alegre.

Em outros dois cenários, Melo tem uma vantagem maior sem ao menos um dos seus principais adversários. Sem Lorenzoni, ele chega a 36,7% e abre mais de 20 pontos de vantagem sobre Pretto (16,5%). Já no cenário sem Marchezan, Melo tem 36,2% contra 16,4% de Pretto.

Em 2020, Melo surpreendeu no segundo turno ao vencer a ex-deputada Manuela D´Ávila (PCdoB), que liderava na maioria das pesquisas – ele teve 54,6% dos votos válidos contra 45,4% da adversária.