Porto Alegre: Melo abre vantagem de 17 pontos sobre Maria do Rosário

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), disparou na corrida eleitoral, segundo a pesquisa Quaest/TV Globo feita entre os dias 14 e 16 de setembro e divulgada nesta terça-feira, 17. O candidato à reeleição alcançou 41% das intenções de voto, contra 24% da deputada federal Maria do Rosário (PT). O levantamento anterior do mesmo instituto, divulgado em 27 de agosto, mostrava empate técnico em um confronto de apenas cinco pontos de diferença – Melo tinha 36% e Rosário, 31%. Agora, a vantagem aumentou para dezessete pontos percentuais.

Na terceira posição, a ex-deputa e ex-vereadora Juliana Brizola (PDT) cresceu seis pontos percentuais. A neta do ex-governador Leonel Brizola, que é apoiada pelo governador Eduardo Leite (PSDB), saltou de 11% para 17% — o que mostra que pode haver uma disputa no campo da esquerda par ver quem enfrentaria Melo em um eventual segundo turno contra o prefeito. O deputado estadual Felipe Camozzato (Novo) manteve três pontos percentuais. A taxa de indecisos caiu de 12% para 6%, enquanto os entrevistados que querem votar nulo, em branco, ou não irão às urnas oscilaram de 7% para 8%.

Para a pesquisa, o instituto aplicou um questionário presencialmente para 900 eleitores. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo RS-00134/2024.

Rejeição

A rejeição dos eleitores porto-alegrenses a Maria do Rosário cresceu seis pontos percentuais. A deputada do PT é a candidata mais rejeitada da capital gaúcha, agora com 54%. Em seguida, aparece Juliana Brizola, com 36% empatada tecnicamente com Melo, que tem 35% de rejeição. Outros 20% ainda afirmam que não votariam em Camozzato.

A pesquisa ainda mostrou que 56% dos eleitores estão seguros do voto e não pretendem mudar de candidato. Em agosto, o número correspondia a 47% dos entrevistados. Os que admitiam trocar a escolha até o dia da urna caiu de 53% para 43%, na comparação entre os dois levantamentos feitos pela Quaest para as eleições municipais de Porto Alegre neste ano.