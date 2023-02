Por que Tarcísio encontrou Lula três vezes e disse ser ‘sócio’ do petista

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi eleito com o apoio decisivo do bolsonarismo, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas, em seu primeiro mês à frente do maior estado da federação, ele mostra que pragmatismo não lhe falta no exercício do cargo.

Em janeiro, Tarcísio esteve nada menos que três vezes com Lula em Brasília. Em uma delas, com outros governadores, foi prestar solidariedade às instituições da República em razão dos ataques de vândalos golpistas no dia 8 de janeiro. Aproveitou a estadia na capital federal para ter um encontro privado com o petista. Depois, voltou a se encontrar com o presidente na última sexta-feira, 27.

Nos dois últimos encontros, Tarcísio levou a Lula o que considera prioridades na relação com o governo federal. No pacote estão a modernização do porto de Santos, a construção de uma ligação seca entre Santos e Guarujá, investimentos em linhas de trens e metrô e a renegociação de dívidas de hospitais filantrópicos com bancos federais. Também discutiram sobre investimentos na área de saúde.

Por essas e outras, o governador disse na noite de quarta-feira, em evento do mercado financeiro, que ele e Lula são “sócios”, algo que o bolsonarismo certamente consideraria impensável há pouco tempo.

“Quando o pessoal fala: Tarcísio qual será sua relação com o governo federal? Simples, é republicana e eu agora sou sócio do governo federal, porque não existe a situação do Brasil ir mal e São Paulo ir bem ou de o Brasil achar que vai bem com São Paulo indo mal. Para o Brasil ir bem, São Paulo tem que ir bem, e para São Paulo ir bem, o Brasil tem que ir bem. Então, eu e o governo federal agora, São Paulo e o governo federal, eu e o presidente Lula, agora, nós somos sócios”, afirmou em uma evento da XP.

Mais tarde, em outro evento, do Credit Suisse, reafirmou o que pensa. “As pessoas me perguntam muito como vai ser minha relação com o governo federal (…). Minha relação vai ser republicana e eu considero de uma forma muito pragmática que São Paulo e o Brasil são sócios. Vamos fazer de tudo para que o Brasil vá bem. Isso não significa absolutamente alinhamento, não significa que a gente não vá fazer eventualmente uma crítica construtiva”, disse.