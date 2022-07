Por que Tabata Amaral está sendo cancelada pelos bolsonaristas

A deputada Tabata Amaral (PSB-SP) se tornou assunto dos bolsonaristas na quarta, 20, após apagar uma publicação no Twitter na qual incentivava o boicote à convenção do PL para o lançamento da candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição.

O partido abriu as inscrições para participação no evento, que ocorre no domingo, 24, em um aplicativo. Internautas contrários a Bolsonaro organizaram um movimento de sabotagem, reservando ingressos à convenção, mas sem o intuito de ir ao local, que assim ficaria vazio no grande dia. A iniciativa viralizou nas redes sociais e os lugares esgotaram rapidamente no aplicativo criado para as inscrições de interessados.

Tabata compartilhou o tuíte de um internauta incentivando que outras pessoas fizessem o mesmo, e escreveu: “Simbora, galera!”. A publicação foi apagada algumas horas depois – o que deu início a uma série de mensagens indignadas de apoiadores de Bolsonaro sobre a deputada.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente, ironizou a atitude da parlamentar. “A essência socialista: se sua estrela não brilha apague a do outro”, escreveu.

A essência socialista: se sua estrela não brilha apague a do outro. pic.twitter.com/pg1YXXwbJP — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) July 20, 2022

Sergio Camargo, ex-presidente da Fundação Palmares e pré-candidato a deputado federal pelo PL, afirmou que Tabata “será corresponsável por qualquer ato de violência que venha a ser cometido pela militância de esquerda” na Convenção Nacional do partido. “A sinhazinha mimada não admite que um negro dê risada da cara dela, como eu fiz. Mas se acha no direito de incentivar esquerdopatas a sabotar evento do presidente Bolsonaro”, disse.

A sinhazinha mimada não admite que um negro dê risada da cara dela, como eu fiz. Mas se acha no direito de incentivar esquerdopatas a sabotar evento do presidente Bolsonaro.

Se houver algum incidente na convenção, o PL tem que apontar Tabata Amaral como corresponsável. pic.twitter.com/w71y7RGpfl — Sérgio Camargo (@CamargoDireita) July 20, 2022

Procurada por VEJA, a assessoria da deputada confirmou que o comentário foi feito na terça, 19, mas explicou que foi apagado por causa de um erro, já que a postagem que ela compartilhou foi excluída pelo autor. Veja na foto abaixo: