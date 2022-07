Por que Rodrigo Garcia é o grande vencedor da última pesquisa de SP

A pesquisa Genial/Quest divulgada nesta quinta-feira (7), que mostra Fernando Haddad (PT) na frente (35%) da corrida pelo Palácio dos Bandeirantes, mostrou o governador Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição, empatado na segunda colocação, dentro da margem de erro: o tucano aparece com 12% das intenções de voto, contra 14% de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Como a margem de erro é de 2,4 pontos, ambos estão tecnicamente empatados.

Mas existe um fato ainda mais relevante e que vem sendo comemorado dentro da campanha, referente ao comparativo da evolução das intenções de votos nos últimos meses. Nas últimas três pesquisas da Quaest, Garcia partiu de 6%, passou para 8% até atingir os 12% atuais. Ou seja, de março até julho, dobrou de tamanho na preferência dos paulistas.

Enquanto isso, seus adversários se mantiveram praticamente estagnados no mesmo período. Tarcísio se manteve com 12% nas duas primeiras rodadas da Quaest e passou para 14% nesta quinta-feira. A mesma estabilidade de posições ocorreu no mesmo período com Haddad, que obteve 35% em março e cravou 38% no levantamento mais recente. O petista manteve assim uma folgada dianteira sobre os rivais, mas parte de seu desempenho nas pesquisas se deve ao recall da campanha de 2018, quando concorreu à presidência.

A expectativa dos tucanos é que Garcia continue subindo, devido ao baixo índice de reprovação pessoal (só 16% dizem que não votam nele de jeito nenhum, mesmo número de Tarcísio, contra 35% de Haddad) e um positivo saldo de avaliação de sua gestão (apenas 15% consideram ruim/péssimo contra 24% de ótimo/bom e 47% de regular).

No próximo sábado (9), o tucano participará de uma pré-convenção do União Brasil, liderado pelo ainda pré-candidato a presidente Luciano Bivar, que se juntará aos tucanos no estado, acordo que elevará o tempo de televisão do PSDB.