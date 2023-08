Por que Ratinho Jr. virou presença constante na Bolsa de Valores de SP

O governador Ratinho Junior (PSD) esteve na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, nesta segunda-feira, 14, para a cerimônia que oficializou a transformação da Copel (Companhia Paranaense de Energia) em uma corporação. A operação de 5,2 bilhões de reais é considerada uma das maiores da história recente e visa tornar a empresa a maior do país no setor elétrico.

A oferta pública oficializada por Ratinho consistiu na distribuição primária de 229,9 milhões de ações e uma distribuição secundária de outras 319,3 milhões. A operação foi estruturada pelo BTG Pactual (coordenador líder), Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley e UBS BB (coordenador da oferta).

O modelo de corporação incluiu a golden share ao Estado do Paraná, que é uma ação preferencial de classe especial que garante o poder de definir decisões de investimento da empresa no que diz respeito à distribuição de energia no Paraná, de acordo com os interesses da população. Isso garante ao governo estadual influência decisiva na definição do Plano Anual de Investimentos da corporação.

Foi a segunda vez que Ratinho pisou na B3 nos últimos dias. Em 14 de julho ele participou do leilão da primeira Parceria Público-Privada (PPP) da Sanepar, a companhia paranaense de água e saneamento. O grupo Saneamento Consultoria, formado pelas empresas Aegea, Perfin e Kinea, vai administrar o esgotamento sanitário em dezesseis municípios da Região Metropolitana de Curitiba e do Litoral do Paraná e realizar investimentos de aproximadamente 1,2 bilhão de reais no Estado. Mais duas PPPs já estão em andamento. O Paraná quer ser o primeiro estado a alcançar a meta do Marco Legal de Saneamento, de 90%, antes mesmo de 2030. Atualmente, a Sanepar já alcança 78% do estado com recolhimento de esgoto, e 100% dele é tratado.

Na sexta-feira, 25, irá a leilão também o primeiro lote das concessões rodoviárias do Paraná. O pacote engloba 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais entre Curitiba, Região Metropolitana, Centro-Sul e Campos Gerais do Paraná. A empresa ou consórcio vencedor deverá investir pelo menos 7,9 bilhões de reais em obras de melhorias, como a duplicação integral da BR-277 entre a capital e o interior.

O segundo lote vai a leilão em setembro, com investimento de mais 10,7 bilhões de reais. A expectativa do novo pacote de concessões, com seis lotes, é reunir investimentos de mais de 50 bilhões de reais em 3,3 mil quilômetros de rodovias, sendo 1,8 mil quilômetros de duplicações. O processo foi desenhado em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

