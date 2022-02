Por que Randolfe está apanhando feio nas redes sociais

De defensor ferrenho da Lava Jato a apoiador de Lula à presidência, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) não tem escapado das críticas nas redes sociais depois que mudou radicalmente de lado. Os ataques a ele começaram há algumas semanas, quando o parlamentar, que alcançou notoriedade na CPI da Pandemia no ano passado, retuitou uma foto publicada no perfil de Lula onde os dois aparecem de mãos dadas: “Hoje tive uma boa conversa com o senador Randolfe sobre o futuro do Brasil”, escreveu o petista. Enquanto parte dos usuários do Twitter elogiou a união e chegou até a sugerir que Randolfe seja vice de Lula, outra parte se mostrou decepcionada.

“Eu esperava outra postura de Randolfe, por tudo que foi discutido da necessidade de um projeto nacional, de apaziguar o Brasil e até em respeito à Marina (Silva, que foi candidata à presidência pela Rede em 2014 e apanhou pesado do PT na campanha)”, comentou uma seguidora. A aproximação com o líder petista continuou repercutindo. “Randolfe! Você é uma decepção! Abraçar o Lula!!!! Você mostrou um caráter duvidoso, apoie alguém decente, temos Simone Tebet, Alessandro Vieira, Moro”, escreveu outro perfil indignado nesta quarta-feira, 2.

Toda essa surpresa tem uma razão de ser: Randolfe foi, durante muito tempo, um dos principais entusiastas da Lava Jato no Congresso. Em 2016, por exemplo, logo após Michel Temer (MDB) assumir a presidência no lugar de Dilma Rousseff (PT), o senador defendeu a operação, que estava na mira de ministros do novo governo. “Esta ação deixou de ser uma ação somente do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, das instituições de controle. A operação Lava Jato é um patrimônio da sociedade brasileira”, declarou.

Mais recentemente, quando o procurador-geral da República, Augusto Aras, extinguiu as forças-tarefas para mudar o modelo de trabalho no MPF, Randolfe fez duras críticas ao PGR. “A luta contra a corrupção, que assola e destrói nosso país há tanto tempo, deveria ser pauta unívoca, não é questão ideológica”, disse. O senador chegou até a ser citado como aliado dos procuradores de Curitiba nas conversas de Telegram trocadas entre eles e reveladas em 2019 pelo site The Intercept Brasil. A mudança de postura de lá para cá reflete, de certo modo, os novos ares da política nacional: como mostram várias pesquisas, o combate à corrupção deixou de ser uma das prioridades dos eleitores, e os políticos perceberam isso.