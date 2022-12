Por que o PL acredita que Marinho pode enfrentar Pacheco no Senado

O senador eleito e ex-ministro bolsonarista Rogério Marinho (PL-RN) foi anunciado, na semana passada, como o nome aliado ao atual governo federal que tentará se eleger à Presidência do Senado, enfrentando o atual detentor do cargo, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o senador Eduardo Girão (Podemos-CE), que são os candidatos até o momento.

Reportagem na última edição de VEJA mostrou o caminho que levou a escolha do ex-ministro pelos aliados do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o levantamento também mostra que a missão não será fácil.

Isso porque Pacheco deve contar com o apoio do presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Só os senadores que apoiaram o petista no segundo turno já somam 26 votos. Com os onze do PSD, seriam 37 — o presidente precisa de 42 votos para se eleger.

O PL de Marinho, por outro lado, apesar de ser a maior bancada do Senado (terá quinze senadores após a filiação já anunciada de Chico Rodrigues, ex-União Brasil), conta com apenas 23 votos somando com Republicanos e PP, dois partidos que apoiaram Bolsonaro no segundo turno.

A matemática, portanto, indica o favoritismo para Pacheco e Lula. No entanto, o PL acredita que pode surpreender porque, em tese, o Senado tem menos fidelidade partidária que a Câmara. Como é permitido aos senadores trocarem de sigla por serem cargos majoritários, a volatilidade na Casa é maior — um bom exemplo é o Podemos, agremiação que elegeu um senador em sua história, mas tem oito na sua bancada atual, a terceira maior.

Com isso, Marinho espera conseguir votos de alguns senadores cujos partidos não endossam seu nome à Presidência. São os casos do União Brasil, do próprio Podemos e até do MDB.

Caso tenha sucesso, o bolsonarista pode de fato se mostrar um adversário de peso para Pacheco, numa eleição que tem menos cartas marcadas do que a que provavelmente reelegerá Arthur Lira (PP-AL) na Câmara. No entanto, o desafio é se mostrar mais competente nas negociações que o atual presidente, cuja marca na última eleição foi, justamente não pertencendo a um dos maiores partidos, ter obtido uma votação bastante espraiada entre as legendas.

