Por que o Auxílio Brasil não está conseguindo combater a fome

A fome atinge 21,5% dos domicílios que recebem o Auxílio Brasil de 400 reais, subindo para 44,3% entre os beneficiários mais pobres, que têm renda per capita de até um quarto de salário mínimo (300 reais por pessoa). Os dados são do levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Penssan) que mostrou que, em 2021-2022, 33,1 milhões de pessoas ficaram expostas à insegurança alimentar grave, como mostra reportagem de VEJA publicada na edição desta semana.

Segundo os especialistas, dois motivos ajudam a explicar por que esse benefício, que substituiu o Bolsa Família e tem distribuído dinheiro como nunca, tem se mostrado insuficiente para conter o avanço da fome. O primeiro é que outras políticas sociais que também contribuíam para a segurança alimentar foram desidratadas nos últimos anos. As principais são o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), pelo qual o governo comprava a produção dos pequenos agricultores, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), responsável pelas refeições de crianças da rede pública, que ficou desarticulado durante a pandemia, quando as escolas estiveram fechadas e sem fornecer merenda. Para os especialistas, o PNAE deveria ter garantido a entrega de alimentos aos jovens por meio de cartões de alimentação, por exemplo.

“A fome não é uma mazela enfrentável com um único instrumento. De 2004 a 2014, houve a junção de vários, como a valorização do salário mínimo, Bolsa Família, reconhecimento dos direitos das domésticas — que teve impacto forte na base da pirâmide social —, programa de cisternas rurais no Nordeste”, afirma Renato Maluf, coordenador da Rede Penssan.

O segundo motivo é que boa parte das famílias tem usado os recursos do Auxílio Brasil para pagar dívidas, principalmente as contraídas no período da pandemia. Soma-se a isso o fato de que o programa anterior, o Bolsa Família, ficou mais de três anos sem reajuste no governo de Jair Bolsonaro (PL) — desde junho de 2018, quando passou pela última atualização, ainda na gestão Michel Temer (MDB), até 2021. Agora, o governo federal corre para aprovar no Congresso a PEC que vai elevar o atual benefício de 400 reais para 600 reais — mas só até dezembro, passada a eleição.