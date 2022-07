Por que Lula vai melhor que Bolsonaro em sua estreia no TikTok

Em busca da expansão do seu marketing político através do meio digital, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criou, no dia 20 de junho, uma conta oficial no aplicativo chinês TikTok. A campanha através das redes sociais já é uma estratégia conhecida e necessária nas eleições brasileiras, mas ainda ganha ares inovadores ao migrar para uma das redes sociais menos exploradas.

Lula prova que a rede tem potencial quando os números de sua primeira semana no aplicativo são comparados aos principais adversários, como Jair Bolsonaro (PL) e Ciro Gomes (PDT). O petista ainda tem menos seguidores (cerca de 120 mil) que Ciro (160 mil) e Bolsonaro (1,8 milhão), ambos com contas consolidadas há mais tempo, mas um levantamento coordenado pela especialista em comunicação e marketing da UFF, Luiza Mello, e pelo cientista político da UFPR, Djiovanni Marioto, mostra que o potencial de Lula no TikTok é maior que o dos adversários.

Os números da pesquisa apontam que, em sua primeira semana com conta oficial, Lula teve mais curtidas, compartilhamentos e comentários que Bolsonaro, só ficando atrás no número de visualizações, onde o atual presidente tem 9% a mais. Nesta semana, de 20 a 26 de junho, também foi a primeira vez desde o início do monitoramento dos pesquisadores no TikTok que as hashtags de apoio à Lula tiveram mais views que as de Bolsonaro.

“É um crescimento de engajamento muito acentuado para quem tem só dez vídeos publicados. Bolsonaro, para efeito de comparação, tem mais de 500 vídeos”, explica Marioto. Na visão dos pesquisadores, Lula cresceu mais rápido e tem um potencial maior pelo fato de o TikTok ser uma rede social de um público majoritariamente jovem, onde o petista tem vantagem. Segundo o último Datafolha, o ex-presidente tem 51% das intenções de voto nas pessoas entre 16 e 24 anos, contra 22% do atual presidente.

O vídeo de Lula mais visto na semana é um em que o ex-presidente aparece junto de apoiadores jovens. O petista faz um hangloose com as mãos e imita uma coreografia conhecida como “sarrada no ar”. “Ainda não tem dancinha, mas sarrada no ar o Lula já fez. E também promoveu uma verdadeira transformação na educação brasileira”, diz a legenda. O vídeo encerra com a lembrança de alguns programas implementados nos governos do PT, como ProUni, Fies e Pronatec.

“Há um mês, o TikTok tinha um amplo domínio da direita, e isso mudou bem rápido. Além disso, o perfil de Lula apresenta um crescimento mais orgânico, enquanto nossa impressão é que a direita depende de algo mais articulado e organizado”, comenta Luiza Mello.

Mas isso ainda não significa, na visão dos especialistas, que o aplicativo se tornará uma plataforma dominante da esquerda. “Embora a gente perceba a mudança, não podemos descartar a relevância que a direita tem no aplicativo, levando em conta seguidores e engajamento”, conclui Mello.