Por que Eduardo Leite cortou Aécio de foto que postou nas redes sociais

O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, que ainda tenta se viabilizar candidato a presidente da República pelo PSDB apesar de ter perdido as prévias do partido para o ex-governador paulista João Doria, tentou esconder a presença do deputado Aécio Neves (PSDB), que patrocina a sua pretensão dentro da sigla, ao registrar um encontro com o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP).

Na imagem postada por Leite em suas redes sociais, só aparecem à mesa ele e Paulinho. “Encontrei há pouco o presidente do Solidariedade para uma boa conversa sobre o Brasil e a necessária construção de convergências na agenda política do país”, postou Leite.

Encontrei há pouco o @dep_paulinho, presidente do Solidariedade para uma boa conversa sobre o Brasil e a necessária construção de convergências na agenda política do país. pic.twitter.com/gZUXOcYm51 — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) April 18, 2022

A imagem postada por Paulinho, no entanto, mostra que Aécio Neves também estava à mesa, mas havia sido cortado da foto divulgada por Leite. “Estive hoje com o meu amigo e deputado Aécio Neves e com o ex-governador Eduardo Leite (RS). Leite me explicou sobre o seu trabalho para ser candidato a presidente da República pela terceira via”, postou o líder da Força Sindical.

Estive hoje com o meu amigo e deputado Aécio Neves e com o ex-governador Eduardo Leite (RS). Leite me explicou sobre o seu trabalho para ser candidato a presidente da República pela terceira via. pic.twitter.com/K0oe34By8K — Paulinho da Força (@dep_paulinho) April 18, 2022

Na internet, houve muitos comentários ironizando a tentativa do ex-governador gaúcho de esconder a proximidade com Aécio (veja posts abaixo).

Continua após a publicidade

Foto do evento que eu posto no Insta / Como foi o evento de vddhttps://t.co/Ql5BOcMyJ1 pic.twitter.com/WaxVi585E4 — Inimigo do Rei (@cyrusafa) April 18, 2022

Esqueceu de avisar que seu coordenador de campanha estava junto, Leite. pic.twitter.com/HLuVL3AoOX — Jobson Camargo (@camargo_jobson) April 18, 2022

Pera aí, esqueceu de incluir seu amiguinho pic.twitter.com/bMT56MFw1u — Alex Economista 🗒 (@alexeconomist) April 19, 2022

Leite, por certo, não quer ver sua imagem ligada a um dos políticos que atuam mais firmemente para minar a candidatura de Doria à Presidência, movimento para o qual a participação de Eduardo Leite é decisiva. Aécio tem sido, ao lado de outros caciques, como o senador Tasso Jereissati, um dos adversários da candidatura de Doria.

“Passaram quatro meses (desde as prévias) e o candidato está estagnado nas pesquisas, e com o maior índice de rejeição de todos os candidatos. Não é demérito nenhum compreender que insistir nesse projeto não levará o PSDB fatalmente a uma derrota, levará à quase extinção”, disse Aécio em entrevista ao portal UOL em março.

Não é por menos que o ex-governador paulista já sinalizou que, se eleito, pretende reconciliar o PSDB, mas sem qualquer reaproximação com o deputado mineiro, que considera o seu principal adversário dentro do partido.