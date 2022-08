Por que Augusto Aras acha que é melhor ter segundo turno na eleição

O procurador-geral da República, Augusto Aras, considera que o país não corre nenhum risco de golpe institucional, diz que o Ministério Público Federal não assina manifesto em favor da democracia porque não é esse o seu papel e afirma que o presidente Jair Bolsonaro (PL) apenas faz uso da liberdade de expressão ao criticar o sistema de urnas eletrônicas.

Ele defende, ainda, que as Forças Armadas, que sempre ajudaram o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições, podem contribuir com sugestões para a votação, embora deixe claro que quem comanda o processo é o tribunal. Ele afirmou que, em meio às críticas do bolsonarismo, espera que o novo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, preserve, não só a lisura das eleições, mas a paz e a harmonia sociais.

Em entrevista a VEJA, o procurador-geral também analisou o processo eleitoral para além da questão institucional. Ele disse, por exemplo, que acha bom que o novo presidente seja eleito em dois turnos, porque acredita que isso dá mais legitimidade.

“A democracia se realiza exatamente no final da eleição, com o resultado, por maioria, que legitimará o vitorioso a governar. É muito importante lembrar as lições clássicas de Mirabeau (França, 1749-1791), de que os processos eleitorais majoritários que se realizam em dois turnos buscam maior legitimidade. Governantes eleitos em dois turnos tendem a ter maior legitimidade e governabilidade”, afirma.

Ele ressalta que é o eleitor quem vai decidir se haverá ou não segundo turno, mas diz que o ambiente atual, de disputa acirrada entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), isso seria adequado. “Quando há polarização como a que estamos vivendo, um segundo turno reforçaria a legitimidade material do eleito, porque teria passado por dois grandes escrutínios”, argumenta.

Segundo pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, 18, Lula tem 51% dos votos válidos, o que seria suficiente para ele liquidar a eleição ainda no primeiro turno — para isso, são necessários 50% dos votos mais um. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o cenário, no entanto, ainda é de incerteza.

