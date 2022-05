Por que ações como a do PT contra Michelle serão comuns na atual eleição

O deputado federal Rui Falcão, ex-presidente nacional do PT e um dos homens que integram a cúpula da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República, entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acusando a primeira-dama Michelle Bolsonaro de propaganda eleitoral antecipada, por ter aparecido em rede nacional de TV no domingo, 8, a pretexto do Dia das Mães.

Esse tipo de ação promete ser uma das iniciativas mais comuns na atual temporada pré-eleitoral. O mesmo PT já tinha entrado em abril com representações contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), alegando também propaganda eleitoral antecipada, em razão das motociatas realizadas em Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Paraná.

Na semana passada, o vereador paulistano Fernando Holiday (Novo) também fez a mesma coisa contra o PT em relação ao evento de 1º de Maio organizado pelas centrais sindicais, que teve shows musicais e discurso de Lula com críticas ao governo de Jair Bolsonaro, hoje o seu principal rival.

A incidência de acusações desse tipo deve aumentar em razão da flexibilização da legislação eleitoral recente, como mostrou reportagem de VEJA no início do mês. Alterações feitas a partir de 2015 deram mais liberdade ao que pode ser feito durante a pré-campanha, proibindo expressamente apenas que o pré-candidato peça votos. A intenção do Congresso foi simplificar as regras e tirar da Justiça Eleitoral o poder de arbitrar as contendas, mas a judicialização só vem crescendo. A pena para esse tipo de infração costuma ser branda: multa de 5.000 a 25.000 reais.

Nesta que é a mais longa campanha eleitoral da história, o problema já vem se desenhando há tempos. Em maio de 2021, a dezessete meses das eleições, o TSE recebeu a primeira ação contra campanha antecipada referente à disputa presidencial de 2022. O PCdoB acusou Bolsonaro de fazer discurso eleitoral durante um evento oficial em Açailândia (MA), onde na véspera haviam sido instalados outdoors em apoio ao presidente. No mês seguinte, chegou a segunda ação: a Procuradoria-Geral Eleitoral pediu a condenação do mandatário por exibir em Marabá (PA) uma camiseta com os dizeres “Bolsonaro 2022”, o que, para o órgão, teve “conotação eleitoral evidente”.

Desde então, o TSE já acumula ao menos treze ações por campanha antecipada contra presidenciáveis. Nos tribunais do país há pelo menos 27 ações por campanha extemporânea em geral, ilícito cuja pena prevista é branda. O cenário deixa evidente que, extraoficialmente, os políticos já estão trabalhando na rua há muito tempo. E isso, claro, vai antecipar o calendário de confusões.