Polícia interrompe encontro neonazista e prende oito pessoas em SC

A Polícia Civil de Santa Catarina interrompeu o encontro anual de um grupo neonazista e prendeu oito pessoas, na manhã de segunda-feira 14, em São Pedro de Alcântara, na região metropolitana de Florianópolis. A operação foi conduzida pela Delegacia de Repressão ao Racismo e a Delitos de Intolerância da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic).

A reunião ocorria em uma casa na zona rural da cidade. No local foi encontrado material digital que ligava os presos a grupos extremistas, além de imagens do ex-ditador alemão Adolf Hitler, livros nazistas, bordados e adesivos com suásticas e outros símbolos supremacistas. Segundo a polícia, os suspeitos fazem parte de uma célula neonazista com membros dos três estados da região Sul e integram um grupo skinhead internacional.

Entre os presos, dois já tinham histórico de crimes de homicídio decorrentes de intolerância. Um deles foi condenado por tentativa de homicídio durante um ataque skinhead contra judeus em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em maio de 2005, e usava tornozeleira eletrônica. O outro foi denunciado pela morte de um casal após uma disputa entre lideranças de células neonazistas no Paraná, em maio de 2009.

De acordo com a polícia, a investigação teve início após troca de informações de inteligência com policiais militares de Santo Amaro da Imperatriz para apurar denúncia de que o grupo se reuniria em São Pedro de Alcântara. Os oito neonazistas foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante por associação criminosa e racismo. Um deles também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.