Polícia identifica mais cinco mortos em chacina de família no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal confirmou nesta quarta-feira, 25, que cinco corpos encontrados nos últimos dias e pendentes de identificação são, de fato, de membros da família que foi vítima de uma chacina em Brasília. Com isso, é possível dizer que as dez pessoas desaparecidas foram assassinadas, o que esclarece o primeiro dos mistérios que envolve o crime que chocou a capital federal e cujas investigações envolvem as polícias de três estados (DF, Goiás e Minas Gerais).

O primeiro caso de desaparecimento foi o da cabeleireira Elizamar da Silva e seus três filhos pequenos, Rafael, Rafaela e Gabriel, no dia 12 de janeiro. Depois, sumiram também Thiago Belchior, marido de Elizamar; Marcos Antônio Lopes de Oliveira, pai de Thiago; Renata Belchior, mãe de Thiago; e Gabriela Belchior, irmã de Thiago.

Os últimos a desaparecerem foram Claudia Regina Marques de Oliveira, ex-esposa de Marcos Antônio, e Ana Beatriz Marques de Oliveira, filha de Marcos com Claudia — portanto, meia-irmã de Thiago Belchior.

Os corpos de Elizamar, Rafael, Rafaela e Gabriel foram encontrados logo após o desaparecimento, num carro carbonizado em Cristalina (GO). Já os restos mortais de Marcos Antônio, que foi esquartejado, foram encontrados num cativeiro em Planaltina (DF).

Com isso, ainda estavam oficialmente desaparecidos Thiago, Renata, Gabriela, Claudia e Ana Beatriz. No entanto, a polícia já havia descoberto cinco corpos, em dois locais diferentes, que acreditavam ser das vítimas restantes.

E, de fato, o resultado dos exames divulgados entre esta terça-feira, 24, e esta quarta, 25, corroboraram com a tese. Renata e Gabriela foram encontradas num carro carbonizado em Unaí (MG). Já os cadáveres de Thiago, Claudia e Ana Beatriz estavam numa cisterna, em Planaltina (DF).

No entanto, ainda existem perguntas a serem respondidas no crime. A principal delas é a respeito da motivação. Segundo a versão de um dos suspeitos detidos, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, os mandantes do crime foram Marcos Antônio e Thiago, que tinham interesse em grandes quantidades de dinheiro que as mulheres da família haviam recebido recentemente. O suspeito afirma que foi pago pelos maridos para executar parte da família.

Mas a tese do suspeito perde força a partir do momento que Marcos Antônio e Thiago foram confirmados também como vítimas da chacina. Por isso, a polícia trabalha também com a hipótese de que os contratados para executar o crime se rebelaram contra os mandantes para tentarem ficar com o dinheiro da família.

Além de Horácio, Gideon Batista de Menezes e Fabrício Silva Canhedo também foram presos. Um quarto suspeito, Carlomam dos Santos Nogueira, segue foragido.