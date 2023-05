Polarização deve continuar dando o tom em SP em 2024, mostra pesquisa

A polarização política que marcou o país nos últimos anos, entre a esquerda e o bolsonarismo, deve continuar dando o tom na eleição na maior cidade do país na eleição municipal de 2024. É o que aponta levantamento feito entre os dias 30 de abril e 4 de maio pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta segunda-feira, 8.

De acordo com a pesquisa, tanto Guilherme Boulos (PSOL) quanto Ricardo Salles (PL) têm as suas candidaturas alavancadas quando os seus nomes são associados aos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No primeiro cenário, Boulos lidera com 31,5% das intenções de voto, seguido pelo atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 17,8%; e Salles, com 10,9%. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos.

Quando os nomes dos três principais candidatos são ligados aos seus apoiadores nacionais, o cenário muda. Boulos passa a ter 39,2% das intenções de voto, enquanto Salles vai 20,4% e supera Nunes, que fica com 13,6% — a pesquisa vincula o atual prefeito à ministra Sinone Tebet, que é do seu partido, mas ele pode também ter o apoio do bolsonarismo caso Salles não seja candidato.

Demais candidatos

Na pesquisa, também aparecem os pré-candidatos Tabata Amaral (PSB), com 7,1%, e Vinicius Poit (Novo), com 5,4%. A deputada vai para 7,7% quando o seu nome é associado ao do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), enquanto Poit oscila negativamente para 5,0% quando é ligado ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

A pesquisa ouviu 1.208 eleitores na cidade de São Paulo.