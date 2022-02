Podemos mantém portas abertas a Kataguiri após fala sobre nazismo

Alvo de um inquérito na Procuradoria-Geral da República por uma fala sobre o nazismo no Flow Podcast, o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) continua com as portas abertas para se filiar ao Podemos, partido do presidenciável Sergio Moro, na janela partidária, em março.

A chegada do parlamentar passou a sofrer resistência interna, como a do senador Alvaro Dias, depois que Kataguiri afirmou que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo. Ele se desculpou após a repercussão negativa.

“Todo mundo erra. Isso é inerente ao ser humano. Ele nunca defendeu o nazismo e já se retratou quanto a sua fala. Um erro não pode tirar dele tantos acertos que já fez. Estamos aguardando sua filiação”, afirmou a deputada Renata Abreu, presidente da legenda.