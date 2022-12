Plenário do TSE confirma multa de 22,9 milhões de reais aplicada ao PL

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou, por unanimidade, a multa de 22,9 milhões de reais aplicada ao PL, partido de Jair Bolsonaro, pelo presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes. O entendimento foi que o partido praticou litigância de má-fé ao pedir a invalidação de votos por supostas (e infundadas) vulnerabilidades nas urnas eletrônicas. A legenda, que elegeu no primeiro turno a maior bancada da Câmara dos Deputados, pediu a invalidação de votos somente do segundo turno, quando Bolsonaro foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O plenário do tribunal rejeitou um recurso do partido, comandado por Valdemar Costa Neto, referendando decisão liminar de Moraes no mesmo sentido. De acordo com a decisão, o PL não apresentou elementos que justificassem a instauração de uma verificação extraordinária das urnas eletrônicas utilizadas no segundo turno – que, inclusive, eram exatamente as mesmas usadas na primeira etapa da votação.

A legenda apontou que os modelos de urnas mais antigos não possuíam um dos números que permitem a identificação de cada aparelho. Segundo técnicos da Justiça Eleitoral e especialistas no tema, no entanto, a falta desse número em parte dos equipamentos não compromete a segurança do pleito, porque existem outros dados que permitem a identificação de cada urna.

Os ministros do TSE também endossaram, por maioria, a ordem de bloqueio imediato do Fundo Partidário do PL até o pagamento da multa, com o depósito do valor em conta judicial.

Por fim, o colegiado aprovou o encaminhamento do caso para investigação administrativa e criminal. No campo administrativo, foi aprovado o envio de um ofício à Corregedoria-Geral Eleitoral (CGE) para investigar responsabilidades pelo eventual desvio de finalidade do uso da estrutura partidária. Na seara criminal, o processo foi remetido ao STF para integrar um inquérito em curso, de relatoria de Moraes, que apura ataques ao processo eleitoral. Os principais alvos são Valdemar Costa Neto e Carlos César Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal (IVL), contratado pelo PL para emitir os pareceres que questionam a eleição.

Segundo a Corte, a decisão tem caráter pedagógico. “Um dos grandes desafios da democracia é combater teorias conspiratórias e qualquer outro tipo de conteúdo manipulado ou falso que tem como objetivo influenciar o resultado de votações, criando um cenário desastroso de ruptura social”, disse Moraes. “Ficou evidente a intenção deliberada da requerente (o PL) em incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos, inclusive, com a propositura do requerimento flagrantemente descabido.”

Quando o PL apresentou o pedido de invalidação de votos do segundo turno, Moraes abriu a possibilidade de que a legenda complementasse o documento incluindo também o primeiro turno, já que as urnas utilizadas eram as mesmas. A legenda, entretanto, insistiu que queria rever a votação apenas da segunda etapa das eleições, sob a justificativa de que, assim, tumultuaria menos o processo eleitoral.