PL repassa R$ 10 milhões para a campanha de Ricardo Nunes

O PL fez, nesta quinta-feira, 29, um aporte de 10 milhões de reais para a campanha à reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O valor, referente ao Fundo Eleitoral, é o dobro do que foi repassado pelo próprio partido do candidato, o MDB, que transferiu 5 milhões de reais para a sua principal aposta na eleição deste ano. Com isso, Nunes é até agora o candidato à prefeitura de São Paulo com o maior volume de recursos disponíveis para gastar na campanha, com 22 milhões de reais.

O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro também contribui com a maior parcela do tempo para propaganda no horário eleitoral e é responsável pela indicação do candidato a vice da chapa, Ricardo Mello Araújo.

Ao todo, a coligação “Caminho Seguro para São Paulo” é formada por doze siglas: PP, MDB, PL, PSD, Republicanos, Solidariedade, Podemos, Avante, PRD, Agir, Mobiliza e União Brasil. Progressistas e Podemos já transferiram 3 milhões de reais cada. O Solidariedade repassou 1 milhão de reais.

Com o aporte do PL, Nunes passa a ter quase o dobro de recursos disponíveis que o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. A campanha do deputado tem pouco mais de 14 milhões de reais, 99% desse valor transferido pelo seu partido. A campanha aguarda o repasse do Fundo Eleitoral do PT.

O partido do presidente Lula, no entanto, ainda discute a transferência, inicialmente estipulada em 15 milhões de reais, que seriam repassados por meio da candidatura de Marta Suplicy (PT), vice da chapa. A reunião da última terça-feira, que decidiria sobre o repasse, no entanto, terminou sem consenso.

Uma nova reunião está marcada para 8 de setembro. Um aporte de 15 milhões à campanha de Boulos daria a ele vantagem financeira em relação a Nunes e os demais concorrentes.

Na lista dos candidatos que mais receberam recursos para a campanha, Tabata Amaral (PSB) aparece em terceiro. A campanha da deputada federal já recebeu 11 milhões de reais, 91% desse montante repassado pelo PSB. O restante é oriundo de doações de pessoas físicas, entre elas o economista Armínio Fraga, que doou 100 mil reais à campanha.

Pablo Marçal e José Luiz Datena não receberam repasses do Fundo Eleitoral. Marçal, entretanto, arrecadou 1,3 milhão de reais com doações de pessoas físicas. Os maiores aportes foram feitos pelos empresários Helio Seibel e Helvio Paulo Ferro Filho. Cada um doou 100 mil reais para a candidatura do ex-coach. Datena ainda não recebeu repasses do Fundo Eleitoral nem doações.

Marina Helena, candidata do Novo, tem até agora 1,3 milhão de reais para gastar na campanha. Quase a totalidade desse valor é fruto de repasse do Fundo Eleitoral. O Novo foi fundado com a premissa de que não usaria recursos públicos para as campanhas, mas alterou seu estatuto para abrir essa possibilidade.

Entre os candidatos “nanicos”, apenas Altino Prazeres (PSTU) tem recursos para gastar na campanha: 423 mil reais. Os demais, Beto Haddad (DC), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP), não receberam aportes.