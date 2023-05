PL quer usar eleição de 2024 para preparar volta de Bolsonaro em 2026

Enquanto começa a dar tração aos planos de emplacar mais prefeitos e vereadores nas eleições municipais de 2024, o PL já pavimenta o retorno de Jair Bolsonaro ao cenário político em 2026. O partido espera eleger mil prefeitos em 2024 — hoje, a legenda tem apensa 328.

Em evento nesta quinta-feira, 25, lideranças do partido defenderam a ampliação de mandatários nos Executivos e Legislativos municipais como uma das estratégias para um possível retorno de Bolsonaro nas próximas eleições à Presidência. Participaram da reunião o ex-presidente, o cacique Valdemar Costa Neto, o atual secretário de Relações Institucionais da sigla, general Walter Braga Netto, além de representantes de diretórios regionais e parlamentares, como o líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ), e a deputada Rosana Valle (PL-SP).

O encontro teve como objetivo principal “alinhar as diretrizes” dos presidentes de diretórios do PL para o pleito de 2024, além de coordenar os próximos passos do “Mulher que Faz Acontecer”, iniciativa liderada por Michelle Bolsonaro como presidente do PL Mulher e que também é parte da ofensiva ao pleito do ano que vem. A ex-primeira-dama não participou do evento desta quinta após sofrer um mal-estar.

Apesar de não mencionar diretamente a possibilidade de disputar eleições no futuro, Bolsonaro afirmou que continuará trabalhando pelo país. “Na certeza que a missão não acabou (…). E obviamente vão aprender alguma coisa comigo, vão aperfeiçoar outras. Mas vamos buscar alternativas e algo em concreto para a nossa população”, declarou. Um dos problemas que o ex-presidente irá enfrentar é a possibilidade, bastante plausível, de ficar inelegível em razão dos muitos processos que responde na Justiça.

Costa Neto, por sua vez, exaltou o calibre do partido e a potencial ampliação de quadros. Hoje com a maior bancada na Câmara, com 99 deputados, o PL abocanhou a maior fatia do fundo partidário, levantando um total de 205,8 milhões de reais. “Vamos ter o maior fundo partidário nacional, formado pelos deputados federais que foram eleitos nas últimas eleições. É a nossa chance de bater todos os recordes nacionais. Nunca um partido vai fazer um número de prefeitos que nós vamos ter”, disse o cacique.

