PL lança movimento para idosos com participação de Bolsonaro

Após tentar atrair mais mulheres para o partido, por meio do fortalecimento do braço da legenda comandado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o PL agora tem um novo objetivo. A sigla lança na próxima terça-feira, 28, o movimento PL60+, focado em pessoas com mais de 60 anos de idade.

O evento de lançamento será realizado em Brasília, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, da ex-primeira-dama (e presidente do PL Mulhe) e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. O movimento será liderado pelo deputado federal Lincoln Portela (PL-MG), que tem 70 anos de idade e é pastor evangélico.

Segundo o partido, o PL60+ tem como principais metas o incentivo à inclusão de políticas públicas voltadas para pessoas idosas, a promoção da representatividade nas instâncias de poder, a defesa de direitos e o estímulo à participação cívica e política.