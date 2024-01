PL e PT à frente: como será fatiado o bilionário fundo eleitoral de 2024

Para financiar as campanhas nas eleições municipais de 2024, os partidos terão à sua disposição o valor recorde de 4,96 bilhões de reais do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), conhecido como fundo eleitoral. O valor foi sancionado na última segunda-feira, 22, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e equivale a praticamente o dobro dos 2 bilhões de reais (2,5 bilhões, corrigindo pela inflação) aprovados para o pleito de 2020.

Da cifra estratosférica do fundo eleitoral disponibilizada para este ano, o PL e o PT vão receber as maiores quantias, levando 863 milhões e 604 milhões de reais, respectivamente, para custear as campanhas de seus candidatos — em seguida vêm União Brasil, com 517 milhões de reais, e PSD, com 427 milhões de reais. No total, os quatro partidos terão quase a mesma verba que a soma dos 25 outros partidos reconhecidos hoje pela Justiça Eleitoral.

Entre as legendas eleitas com representantes eleitos no Congresso, os menores valores irão para a Rede Sustentabilidade (36,4 milhões de reais) e o Novo (43 milhões de reais). Abaixo, na ponta extrema da tabela, estão os partidos que não elegeram nenhum parlamentar nas eleições de 2022 — somadas, as legendas PRTB, PMN, Agir, Democracia Cristã (DC), PCB, PMB, União Popular (UP), PSTU e PCO receberão, aproximadamente, 54 milhões de reais do fundo eleitoral.

A projeção foi divulgada pela Fundação 1º de Maio, ligada ao Solidariedade. A distribuição dos recursos do fundo eleitoral, regida pela Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), prevê um percentual de 2% dividido de forma igualitária entre os 29 partidos registrados hoje no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — o restante é destinado proporcionalmente ao número de representantes de cada legenda no Congresso Nacional.

Veja a projeção para cada partido (em milhões de reais)

PL : 863

: 863 PT : 604,2

: 604,2 União Brasil : 517,2

: 517,2 PSD : 427

: 427 MDB : 410,4

: 410,4 PP : 406,7

: 406,7 Republicanos : 331,9

: 331,9 Podemos : 249,5

: 249,5 PDT : 171,8

: 171,8 PSDB : 156,1

: 156,1 PSB : 150,8

: 150,8 PSOL : 127,8

: 127,8 Solidariedade : 90,7

: 90,7 PRD : 84,5

: 84,5 Avante : 74,8

: 74,8 Cidadania : 64,6

: 64,6 PCdoB : 52,2

: 52,2 PV : 44,5

: 44,5 Novo : 43

: 43 Rede Sustentabilidade : 36,4

: 36,4 PRTB : 9,8

: 9,8 PMN : 9

: 9 Agir : 6,8

: 6,8 DC : 5,5

: 5,5 PCB : 5,2

: 5,2 PMB : 5,2

: 5,2 União Popula r: 4,6

r: 4,6 PSTU : 4

: 4 PCO: 3,5