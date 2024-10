PL dos Cassinos: relator diz que votação aguarda ‘temperatura abaixar’

O relator do PL dos Cassinos, senador Irajá Silvestre Filho (PSD-TO), disse nesta sexta-feira, 18, em um evento em São Paulo, que a proposta aguarda a “temperatura abaixar” para ser colocada em votação no Senado e mencionou a necessidade de um trabalho de “mudança” da opinião pública sobre o assunto. O texto passou na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em junho com um placar apertado — 14 a favor e 12 contra — e busca colocar na legalidade cassinos, apostas em cavalos e bingos.

“Tenho conversado quase diariamente com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Nós estamos esperando a temperatura baixar um pouco, mas eu tenho a convicção que este ano nós iremos aprovar o projeto. Já temos os votos necessários, o convencimento das senadoras e dos senadores, pelo menos da maioria”, disse o relator durante um evento com empresários do grupo LIDE, em São Paulo.

Na avaliação do parlamentar, a resistência que existe na Casa ao PL dos Cassinos é “ideológica” e está ligada aos grupos evangélicos. Ele falou sobre a necessidade de trabalhar uma “mudança na opinião pública” sobre os jogos de azar. “Eu tenho a convicção de que o que não mata, fortalece. E o setor vai sair muito mais fortalecido dessa fase que nós estamos enfrentando junto à opinião pública”, disse Irajá, comparando o momento das bets com alguns estereótipos ligados ao agronegócio. Ele também disse aos empresários do evento que “não caiu de paraquedas” na relatoria do PL e que a aprovação deve ser pautada ainda este ano.

O ruído em torno da expansão das bets no país tem contaminado o debate do PL dos Cassinos. Apesar do entusiasmo e dos esforços do governo federal na construção da regulamentação do setor — feita no bojo da Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda –, aliados já fazem uma espécie de “mea culpa” diante de efeitos colaterais da proliferação dos sites de jogos e a Esplanada dos Ministérios tem se movimentado para endurecer as regras.