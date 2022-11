‘Piada pronta’, diz Deltan sobre nomeação de advogado de Lula na transição

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nomeou o seu advogado, Cristiano Zanin Martins, como responsável pelo relatório sobre cooperação judiciária internacional e estratégia nacional de combate à corrupção de lavagem de dinheiro na equipe de transição de governo.

Zanin foi o principal defensor de Lula no processo em que o petista foi condenado à prisão exatamente por corrupção e lavagem de dinheiro no processo envolvendo um tríplex no Guarujá, litoral de São Paulo, que, segundo a Operação Lava-Jato, era propina da construtora OAS em troca de benefícios em contratos com o governo – o que Lula sempre negou.

A atitude do petista de nomear Zanin não passou despercebida pelo deputado federal eleito Deltan Dallagnol (Podemos-PR), ex-procurador da República e que era o coordenador da força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba, responsável pela acusação a Lula. “Quando a piada já vem pronta”, publicou em seu perfil no Instagram.

Anos depois, foram reveladas conversas privadas que evidenciaram colaborações ilegais entre Deltan, outros procuradores e o então juiz do caso, Sergio Moro, senador eleito pelo União Brasil no Paraná, que culminaram na anulação da condenação de Lula.