PF produz uma fina ironia bíblica em novo cerco a Bolsonaro

A nova investida da Polícia Federal desencadeada nesta sexta-feira, 11, complicou ainda mais a vida de Jair Bolsonaro ao descobrir evidências de uma atuação criminosa envolvendo pessoas do seu entorno, entre elas o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid.

A gravidade das suspeitas deixou em segundo plano uma fina ironia, talvez involuntária, produzida pela PF ao batizar a operação de Lucas 12:2. O nome é uma referência ao versículo do Evangelho de Lucas, do Novo Testamento, que afirma que “não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido”.

O tema da descoberta da verdade também seria tratado posteriormente por outro evangelista, João, autor do trecho bíblico mais citado por Bolsonaro em sua recente trajetória política: o versículo 8:32, que diz “conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”. “Ao final de 2014 resolvi disputar as eleições de 2018. Para tanto, comecei a andar pelo Brasil. E adotei uma bandeira, que é uma passagem bíblica. João 8:32: ‘E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará'”, disse ele já no segundo programa da campanha eleitoral de 2018 (veja abaixo).

Exclusivo! 2ª Propaganda Eleitoral de Jair Bolsonaro – 2º turno:

Já no poder, foram vários os momentos em que ele usou a frase. Em agosto de 2019, a aplicou para falar de como iria tratar a Amazônia em sua gestão. “Amanhã, 27/ago, às 10h, em reunião com governadores da Amazônia, a verdade sobre o que os outros querem com essa rica região. Será um João 8:32 imperdível, transmitido em nossa LIVE”, disse. Um mês depois, encerrou o seu discurso na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, com a mesma frase.

Em fevereiro de 2020, quando o então presidente já vivia às turras com a imprensa e havia parado de dar entrevistas coletivas, ele afirmou que “todo jornalista deveria ter João 8:32 carimbado na testa”.

Em junho de 2021, o pastor e deputado Marco Feliciano (PL-SP) divulgou que um documento com o versículo escrito “de próprio punho” por Bolsonaro iria ficar exposto no museu das Assembleias de Deus em Belém.

Reunião hj c/PR @jairmessiasbolsonaro. Em nossas mãos um documento assinado de próprio punho pelo presidente. No documento ele reproduz o versículo de João 8:32 "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará" – q ficará exposto no museu das Assembléias de Deus em Belém-PA. 🇧🇷🙏🏻

Por ora, Bolsonaro não se manifestou sobre a operação da Polícia Federal.

