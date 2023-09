PF prende no Paraguai suspeito de tramar atentado a bomba em Brasília

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira, 14), em Foz do Iguaçu (PR), dois brasileiros suspeitos de terem atuado nos distúrbios de inspiração golpista de 8 de janeiro em Brasília, quando houve invasão e depredação do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.

Os dois brasileiros – cujos nomes não foram revelados — se encontravam no Paraguai com mandados de prisão em aberto, expedidos pelo STF e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).

Um dos presos, ainda de acordo com a PF, estava foragido pela tentativa de atentado a bomba no aeroporto de Brasília na véspera do Natal do ano passado.

Segundo a PF, as prisões ocorreram em coordenação com a Polícia Nacional e o Departamento de Migração do Paraguai, por meio de colaboração internacional entre as autoridades brasileiras e paraguaias e chancelarias e ministérios da Justiça e Interior.

