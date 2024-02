STF autorizou operação contra Valdemar Costa Neto contrariando PGR

A operação da Polícia Federal (PF) desta quinta-feira, 8, que teve como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seus ex-ministros e correligionários, foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, no bojo das investigações das milícias digitais. Ele contrariou o posiconamento da Procuradoria-Geral da República (PGR) e autorizou diligências mais duras contra o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

O pedido para que a operação fosse feito é de dezembro. Nele, agentes da PF detalham de forma pormenorizada o funcionamento de uma rede que veicularia informações falsas e que teria ajudado a organizar os ataques do 8 de janeiro. Em janeiro, a representação da PF foi aditada — ou seja, recebeu uma espécie de “complemento” — pedindo a inclusão de Valdemar. A corporação queria que ele entregasse o passaporte e fosse impedido de ter contato com os outros investigados.

A PF apurou que “os investigados teriam se valido da estrutura da residência do Comitê de Campanha da agremiação política presidida pelo sr. Costa Neto, para realizar ajustes na minuta de ato de cunho golpista, que seria apresentada no dia seguinte, 7 de dezembro de 2022”. O ex-ajudante de ordens, Mauro Cesar Barbosa Cid, disse no seu acordo de colaboração premiada que, depois de ser derrotado nas urnas, Bolsonaro teria levado uma minuta de golpe para o comando do Exército propondo um golpe de Estado. Filipe Martins, preso na operação desta quinta, seria o autor do texto, de acordo com o ex-ajudante de ordens.

O fato de a minuta ter sido elaborada nas dependências do PL é um dos indícios que a PF encontrou de que Valdemar pode estar envolvido com o caso. No entanto, a PGR discordou e pediu que o dirigente partidário fosse alvo apenas de busca e apreensão. “O MP, contudo, não vê motivo suficiente oara que se acolha o pedido de que se imponha, com relação ao sr. Valdemar Costa Neto, a proibição de manter contato com os demais investigados, inclusive através de advogados e a proibição de se ausentar do País”, disse o atual PGR, Paulo Gonet.

Moraes foi mais firme na decisão e deferiu o pedido da PF, contrariando a PGR. O ministro menciona na decisão declarações do presidente do PL que estariam endossando os atos golpistas — fato usado como argumento para determinar ações mais duras contra o dirigente. “Valdemar Costa Neto mandou uma mensagem, aparentemente, endereçada às pessoas que permaneciam em frente às unidades militares: ‘(…) E eu quero agradecer vocês que tão na rua, que tão ainda lutando e continue na luta! O Bolsonaro não vai decepcionar ninguém. Continue na luta. (…)’, corroborando o destacado pela autoridade policial, quanto instrumentalização da estrutura partidária do Partido Liberal para a concretização dos objetivos anteriormente referidos”.