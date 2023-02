PF pede a Alexandre de Moraes para ouvir senador Marcos do Val

A Polícia Federal pediu nesta quinta-feira, 2, ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes autorização para colher depoimento do senador Marcos do Val (Podemos-ES). VEJA revelou nesta manhã mensagens do parlamentar que indicam que o ex-presidente Jair Bolsonaro se envolveu numa tentativa de conspirata golpista contra Moraes, com objetivo de anular as eleições, impedir a posse do presidente Lula e se manter no Palácio do Planalto. O senador também falou sobre o caso em suas redes sociais, onde anunciou que deixará a política.

O pedido da PF a Moraes foi remetido pelo delegado Raphael Soares Astini, que atua no inquérito que investiga o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública distrital, Anderson Torres, por conivência e omissão com os atos golpistas de 8 de janeiro.

“Submeto a Vossa Excelência pleito para deliberação quanto autorização para se realizar a oitiva do Senador MARCOS DO VAL, que recentemente divulgou em suas redes sociais possuir informações relevantes quanto a investigação em apreço”, escreveu o delegado no ofício a Moraes.

Em entrevista exclusiva a VEJA, Marcos do Val confirmou que participou de uma reunião com Jair Bolsonaro e o deputado federal Daniel Silveira no dia 9 de dezembro do ano passado. Na ocasião, o então presidente pediu que ele gravasse conversas de Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com o intuito de flagrá-lo em alguma inconfidência ou indiscrição e usar o material para anular a vitória de Lula.