PF mostra que ‘organização criminosa tinha vários tentáculos’, diz Padilha

O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira, 29, que a “Abin paralela”, que vem sendo investigada pela Polícia Federal, atuava como um dos braços da “organização criminosa” responsável pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 às sedes dos três Poderes, em Brasília.

Segundo Padilha, que é o articulador político do governo Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso, as investigações apontam que a intentona golpista não foi um crime isolado , mas sim um plano articulado por pessoas que ocupavam ou tinham ligações com autoridades e setores importantes do governo de Jair Bolsonaro. “As novas operações da Polícia Federal vêm mostrando que a organização criminosa que fez vários atos preparatórios para o 8 de janeiro tinha tentáculos em várias instituições, inclusive utilizando mecanismos paralelos, como é o caso dessa Abin paralela que foi criada no governo anterior”, disse Padilha.

O ministro de Lula ainda elogiou os trabalhos da CPMI (Comissão Parlamentar Mistas de Inquérito) que apurou os atos de 8 de janeiro e afirmou que os trabalhos do colegiado apontam para a necessidade de “total autonomia” de instituições. “Esse objetivo de salvar a democracia brasileira no ano passado, com a CPMI, com as ações do Congresso, tem mostrado cada vez mais a importância de darmos total autonomia ao trabalho da Polícia Federal, total apoio ao inquérito que está sendo desenvolvido pelo STF, para que se apure até o fim o conjunto da cena do crime do dia 8 de janeiro”, disse.

Cerco a Carlos Bolsonaro

O mais recente alvo das investigações é Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente. Nesta segunda-feira, 29, ele foi alvo de buscas em razão de suspeita da PF de que ele seria integrante do “núcleo político” da organização criminosa instalada na Abin para espionar adversários do clã Bolsonaro e obter informações de interesse da primeira família sobre investigações na Justiça.

A existência dessa ala ilegal no serviço secreto veio à tona na última semana, quando a PF cumpriu mandados de busca e apreensão contra Alexandre Ramagem, ex-diretor da instituição. Ele é um dos suspeitos de ter usado a ferramenta de monitoramento contra autoridades.

