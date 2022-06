PF espera concluir parte das perícias do caso Dom e Bruno nesta quarta

A Polícia Federal espera concluir nesta quarta-feira, 15, parte das perícias na investigação do desaparecimento do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Na semana passada, a instituição enviou para análise em laboratório as manchas de sangue encontradas na lancha do suspeito Amarildo da Costa de Oliveira, de 41 anos, e também um material orgânico encontrado no Rio Javari que, segundo a PF, aparenta ser de um corpo humano.

O sangue e o tecido orgânico devem ser comparados com material genético dos dois desaparecidos, que foi entregue pelas famílias ainda na semana passada. A corporação não informou se o resultado das perícias será anunciado publicamente ainda nesta quarta-feira. As manchas de sangue foram as primeiras provas a serem enviadas para análise da perícia, na última quinta-feira, 9. O material orgânico, que é semelhante a um órgão humano, foi encontrado no dia seguinte.

Equipes de busca lideradas por indígenas ainda encontraram uma mochila e objetos pessoais em uma margem do Rio Itaquaí. Segundo as autoridades, foram localizados um cartão de saúde, uma calça, um chinelo preto e um par de botas pertencentes a Bruno Pereira, e outro par de botas e uma mochila contendo roupas pessoais, de Dom Philips. É no mesmo local onde esses pertences foram encontrados que agora se concentram as buscas pelos desaparecidos.

“Se nós tivéssemos a participação das autoridades de forma maciça, inclusive com cães farejadores, certamente nós já teríamos algum resultado prático nessa ação de busca que tem sido tão dolorosa e realizada pelos nossos companheiros indígenas aqui do Vale do Javari”, disse na terça, 14, o assessor jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), Eliésio Marubo.