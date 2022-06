PF encontra ‘remanescentes humanos’ em área de buscas por Bruno e Dom

A Polícia Federal localizou nesta quarta-feira, 15, remanescentes humanos na área de buscas pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista inglês Dom Phillips. Os dois estavam desaparecidos desde o dia 5 na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. A informação foi confirmada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e pela Polícia Federal. “Acabo de ser informado pela PF que remanescentes humanos foram encontrados no local onde estavam sendo feitas as escavações. Eles serão submetidos à perícia. Ainda hoje, os responsáveis pelas investigações farão uma entrevista coletiva em Manaus”, informou Torres.

A Polícia Federal afirmou que foram feitas escavações em um local indicado pelos suspeitos, e os remanescentes encontrados serão encaminhados para identificação nesta quinta-feira. A corporação disse ainda que novas prisões devem acontecer a qualquer momento. Duas pessoas estão presas por suspeita de participação no assassinato. O pescador Amarildo Oliveira, conhecido como Pelado, foi detido no dia 7. Oseney da Costa de Oliveira, o Dos Santos, foi preso nesta terça-feira, 14. Ambos confessaram o crime.

Os policiais já haviam localizado uma mochila e outros itens pessoais na área de buscas. Vestígios de material genético humano também foram encontrados no local. A embarcação utilizada por Dom e Bruno foi afundada com sacos de terra.

Dom trabalhava para o jornal inglês The Guardian e vivia no Brasil desde 2007. Bruno trabalhou como servidor na Fundação Nacional do Índio (Funai) e coordenava a Univaja (União dos Povos Indígenas do Vale do Javari). A região era alvo de violência e invasões frequentes de garimpeiros, pescadores e madeireiros.

🚨🚨Acabo de ser informado pela @policiafederal que “remanescentes humanos foram encontrados no local, onde estavam sendo feitas as escavações”. Eles serão submetidos à perícia. Ainda hoje, os responsáveis pelas investigações farão uma entrevista coletiva em Manaus. — Anderson Torres (@andersongtorres) June 15, 2022

