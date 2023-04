PF descobre uso de cianeto em ação contra garimpo no Amazonas

A Polícia Federal realizou na manhã desta quarta-feira, 19, uma operação contra garimpo ilegal em terras pertencentes a União na região conhecida como Filão dos Abacaxis, no município de Maués, no Amazonas. A Operação Déjà Vu cumpriu seis mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão em outros três estados: Goiás, Pará e Mato Grosso do Sul.

As investigações tiveram início após denúncias de poluição das águas, morte de peixes e demais animais que servem de alimentação para a comunidade local. Segundo a PF, o garimpo utilizava cianeto, um material altamente tóxico. O dano ambiental causado na região já ultrapassa 429,6 milhões de reais.

A PF descobriu ainda um sofisticado esquema de lavagem de capitais com o uso de Permissões de Lavra Garimpeira (PLGs) sem nenhuma ou com pouca intervenção humana, atividade conhecida como “esquentamento do ouro”. Foi determinada a destruição do garimpo e o bloqueio de bens e valores das pessoas físicas e jurídicas investigadas.

São investigados os crimes de usurpação de bem público da União, extração de bem mineral sem autorização do órgão responsável, utilização de substância perigosa ou nociva à saúde ou meio ambiente, associação criminosa armada, lavagem de capitais, trabalho escravo ou análogo a escravidão, cujas penas máximas somadas ultrapassam 30 anos de prisão.