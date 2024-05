PF cumpre 105 mandados de prisão contra facções em três estados

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 16, duas operações conjuntas contra integrantes de facções criminosas que atuam no tráfico de drogas em ao menos três estados. Estão sendo cumpridos 105 mandados de prisão preventiva e 96 de busca e apreensão nas cidades Juiz de Fora (MG), Além Paraíba (MG), Volta Grande (MG), Contagem (MG), Itaperuna (RJ), Carmo (RJ) e Sapucaia (RJ). Também foram cumpridos mandados de prisão nas unidades prisionais de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Mais de 450 policiais, integrantes das polícias Civil, Federal, Militar e Penal, participam das operações, que foram batizadas de Peloponeso I e II, e são comandadas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG).

No Rio de Janeiro, os policiais executaram a ordem de sequestro judicial de dois imóveis avaliados em 1,5 milhão de reais, além de um veículo blindado. Também foi cumprido o bloqueio judicial de valores de 23 investigados na operação, entre eles integrantes de facções criminosas com atuação criminosa no estado do Rio de Janeiro, segundo a PF.

Em Minas, um dos alvos da investigação, conforme a Polícia Federal, é o líder de uma “filial” mineira de uma facção criminosa do Rio de Janeiro – a corporação não informou qual. Entre os alvos dos mandados de prisão também está um foragido das Justiças do Mato Grosso e do Tocantins, além de pessoas já condenadas pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, que teriam função de lideranças regionais das facções, segundo os investigadores.

Mato Grosso do Sul

Na quarta-feira, 15, a Polícia federal cumpriu mandatos de busca e apreensão em condomínios de luxo e casas de alto padrão no Mato Grosso do Sul. O objetivo era desbaratar uma quadrilha supostamente especializada no tráfico internacional de drogas e armas no estado, com ramificações em outras unidades da federação.

Mato Grosso do Sul possui extensa fronteira terrestre com a Bolívia e o Paraguai, países apontados por investigadores como produtores e exportadores de drogas como cocaína e maconha.

As operações foram batizadas de Sordidum e a Prime, ambas com o objetivo de combater organizações criminosas com atuação no tráfico internacional de drogas e armas no Mato Grosso do Sul e outros estados.

Os mandatos de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de: Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Caarapó e Bonito. Foram apreendidos maços de dinheiro e bens de alvo valor como carros de luxo, jóias e relógios, além de armas branca e de fogo e munições.