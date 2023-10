PF cria órgão para reforçar segurança de Lula e outras autoridades

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Sérgio Quintella, Bruno Caniato e Valmar Hupsel Filho. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

31 out 2023, 15h20

Por Da Redação 31 out 2023, 15h20

A Polícia Federal criou nesta terça-feira a Diretoria de Proteção à Pessoa (DPP), que será responsável por reforçar a segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin, de seus familiares e de outras autoridades.

“A DPP será responsável por executar e avaliar as atividades de segurança de dignitários estrangeiros, familiares do presidente da República e do vice-presidente da República, autoridades federais e depoentes especiais”, diz nota da PF. “A diretoria terá um papel importante na prevenção e combate a ameaças à segurança dessas pessoas”, completa.

A criação foi defendida pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, que coordenou a equipe de segurança de Lula na campanha de 2022 e de Dilma Rousseff na eleição de 2010. “Há décadas somos os responsáveis pela segurança de todos os chefes de estado estrangeiros, e agora temos reconhecida a atribuição de realizar essa importante missão com o chefe de Estado do nosso próprio país, do vice-presidente e de seus familiares”, disse.

A nota da PF não detalha como será montado o efetivo da nova diretoria.